Notizie dal mondo ASviS - al via la campagna del Festival 2024 | è il momento di aprire gli occhi!

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 aprile 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sitodel 10/4/24. Dall’ottava edizione delun invito adglie ad agire guardando al futuro. Vantaggi speciali per chi partecipa alla manifestazione, candidando un evento entro il 19 aprile. Non si può più ignorare tutto ciò che è necessario cambiare per invertire la rotta, ma immaginare il cambiamento non basta, bisogna agire per realizzare un futuro migliore. È questo il messaggio che ladi comunicazione dell’ottava edizione deldello Sviluppo Sostenibile (7-23 maggio) vuole lanciare, invitando tutte e tutti a prendere coscienza e consapevolezza della realtà che ci circonda e ad agire in nome di un cambiamento in senso sostenibile, dove finalmente si possa dare risposta ai problemi globali che ...