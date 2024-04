Nola, distrugge pronto soccorso con una spranga: tre feriti - Notte di violenza negli ospedali napoletani, con operatori del pronto soccorso e dell'emergenza territoriale presi di mira. Al Santa Maria della Pietà a Nola, il parente di ...ilmattino

Infermieri e guardie giurate aggredite in pronto soccorso nel Nolano, un ferito - Alle 4 del mattino circa si sono sentite urla e richieste di aiuto provenire dai locali del triage e del codice verde. A terra la guardia giurata aggredita e picchiata da un soggetto entrato con la ...lostrillone.tv

Nola: come una furia in ospedale, distrugge il pronto soccorso - La scorsa notte il parente di una paziente pretendeva di entrare nella Obi (Osservazione breve intensiva) dell'ospedale Santa Maria della Pietà di Napoli per fare visita alla congiunta. Al diniego da ...napoli.repubblica