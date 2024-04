Nina Soldano | Ho perso un bambino e non sono più riuscita a diventare mamma È un grande dolore

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 18 aprile 2024) L'attrice sessantunenne, ospite di Storie di donne al bivio, ha parlato per la prima volta del dramma di un aborto spontaneo vissuto nel 1987. Dopo non è piùa rimanere incinta, ma ilamore per il marito Teo Bordagni la «ripaga di tutti i rimpianti»