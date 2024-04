Nina Soldano | Ho perso un bambino e non potevo più diventare mamma È un grande dolore

(Di giovedì 18 aprile 2024)parla degli aborti spontanei passati: una storia di amore e perdita In una sincera rivelazione,, nota per il ruolo di Marina in “Un posto al sole”, condivide un’esperienza profondamentenale di aborto di cui non aveva mai parlato pubblicamente prima. L’attrice 61enne racconta questo viaggio emozionante nella puntata di “Storie di donne al bivio”, in onda sabato 20 aprile, alle 14 su Rai 2. Un passato doloroso rivelatoracconta con coraggio il suo passato di aborto spontaneo, un evento doloroso accadutole nei suoi primi anni mentre lavorava a “Back All” con Renzo Arbore. Rivela di averil suospontaneamente e, nonostante il passare del tempo, il...

