Ngonge | Nello spogliatoio del Napoli si ascolta Geolier Non ho una fidanzata ma cerco un cane

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 aprile 2024) Cyril, attaccante del, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club in cui si è raccontato, a cominciare dai primi calci dati a un pallone: «Giocavo in giardino con mio papà, con mio fratello maggiore, iniziavo a toccare il pallone in famiglia».: «Il mio primo sport è stato il basket, ma non era per me» Su YouTube il video del format “Let the music play” con Decibel che intervista l’attaccante belga. «Mio papàva molta musica africana, molto r&b, jazz, afro-american, era anche molto fan di Michael Jackson. È stato lui a insegnarmi molte cose della musica». Tuo papà era calciatore. «Lui non mi ha mai impedito di fare il calciatore. Il mio primo sport è stato il basket, però si è capito subito che non era per me. Volevo imitare mio fratello che giocava ...