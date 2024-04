Ngonge e il retroscena fantastico sul suo arrivo al Napoli | il racconto è imperdibile – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 18 aprile 2024) Cyrilè arrivato anel mercato di gennaio, l’ex Hellas si è aperto in un’intervista rilasciata al club. Cyrilè stato l’acquisto più oneroso della campagna acquisti invernale del. L’ex Hellas Verona, arrivato per dare man forte al team allenato all’ora da Mazzarri, si è ben disimpegnato nelle poche uscite in azzurro. Un goal e mezzo per lui, che con l’Hellas Verona, suo ex team, diede il via alla rimonta, per poi segnare la rete dell’uno a uno nel pari con il Genoa, costato la panchina al sopracitato allenatore toscano. Anche nel penultimo impegno con il Monza, in cui il belga è partito titolare, la sua prestazione aveva ricevuto parecchie approvazioni con ben due rigori procurati (anche se non puniti dal direttore di gara)., l’intervista dell’attaccante esterno ai ...