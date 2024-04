News su Immobile - Vitinh - Bellanova e Ferguson

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) – Genoa, 5 assenti contro la Lazio Domani il Grifone impegnato a Marassi contro la Lazio, mister Gilardino dovrà fare a meno dei lungodegenti Matturro e Malinovskyi. Mancheranno, inoltre,a, Bani e Messias. L’attaccante portoghese è ancora alle prese con una tendinite che si trascina dal match di Torino contro la Juve e spera di tornare a disposizione il prima possibile. Bologna, operato“In seguito all’infortunio subìto in occasione della partita Bologna-Monza di sabato scorso, Lewisè stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro”, questa la nota ufficiale del Bologna sulle condizioni del centrocampista scozzese che spera di tornare in campo tra circa sei mesi. Lazio,e Romagnoli in ...