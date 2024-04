News SSC Napoli - cattive notizie per l’azzurro | è a rischio per l’Empoli

(Di giovedì 18 aprile 2024) La stagione altalenante delha risucchiato parecchi azzurri: tra questi in particolare uno ha perso terreno. La stagione delnon è neanche lontanamente paragonabile alla scorsa, culminata con il terzo scudetto della storia partenopea. Aurelio De Laurentiis ha compiuto scelte oggettivamente discutibili e gli stessi calciatori hanno, forse, subito eccessivamente il peso del tricolore cucito sul proprio petto. La sintesi è stata quella dell’esonero di ben due allenatori, Rudi Garcia e Walter Mazzarri, con annesso ingaggio di un terzo, Francesco Calzona, scelto per guidare il club unicamente per i restanti tre mesi circa di campionato., altra bocciatura in arrivo per Natan Dopo il pareggio casalingo con il Frosinone, ennesima delusione dell’annata in corso, ilè in fase di preparazione della ...

AP POLYCET 2024 Admit Card Released at polycetap.nic.in; Steps to Download - The AP POLYCET 2024 admit card is an important document for entry into the examination hall. Those without it will not be allowed to enter the exam venue or appear for the test. It is recommended that ...news18

UPSC Essentials | Expert Talk : How is UPSC CSAT evolving - Since UPSC released the cut-offs today, the CSAT chapter reopened with aspirants revisiting the Prelims 2023 ‘CSAT shocker’, especially with Prelims 2024 just two months away.indianexpress

ASUW Board addresses student safety concerns, looks to social media for increased transparency - The ASUW Board of Directors (BOD) discussed an increased social media presence among directors, in addition to the passing of several bills during their April 11 weekly meeting. During the ...dailyuw