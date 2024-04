New York City FC vs DC United – probabili formazioni

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nella terza partita dell’attuale serie di cinque partite in casa, il NewFC torna al Citi Field domenica 21 aprile per un incontro di MLS con il DC. Sabato scorso i Boys in Blue si sono imposti per 2-0 sui New England Revolution grazie a un paio di gol nel secondo tempo, mentre i Black and Red hanno subito un paio di gol in extremis dall’Orlando, perdendo per 3-2. Il calcio di inizio di NewFC vs DCè previsto alle 1:30 del mattino ora italiana Anteprima della partita NewFC vs DCa che punto sono le due squadre NewFC Il NewFC ha ottenuto la sua seconda ...

NEW York – “Ricordare oggi a New York i 500 anni dell’impresa che portò Giov anni da Verrazzano a scoprire la baia dove sarebbe stata costruita New York significa rilanciare un legame indissolubile ... (lopinionista)

NEW York – “Ricordare oggi a New York i 500 anni dell’impresa che portò Giov anni da Verrazzano a scoprire la baia dove sarebbe stata costruita New York significa rilanciare un legame indissolubile ... (webmagazine24)

Law & Order: Unità Speciale diventa reale: Mariska Hargitay ferma le riprese per aiutare una bambina che si è persa - La protagonista della serie di successo stava girando una scena in un parco pubblico di Manhattan. "Ci vorrebbe una Olivia Benson anche nel mondo reale" non è più solo un pensiero nella mente di qualc ...comingsoon

Giovanni Da Verrazzano, Mule': Fieri di lui e degli italiani oggi in Usa - Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy New York - “Ricordare a New York i 500 anni dell’impresa che portò Giovanni ...9colonne

Fedriga, contatti in Usa confermano l'interesse per il Fvg - Il sodalizio americano, a cui aderiscono imprenditori e professionisti di nazionalità italiana residenti a New York, ha coinvolto il governatore - informa una nota - in un confronto su temi di stretta ...ansa