Neve in Toscana - le immagini dalla webcam E le temperature scenderanno ancora

(Di giovedì 18 aprile 2024) Firenze, 18 aprile 2024 – Come previsto è tornata una spolverata diin: il che ad aprile non sarebbe nemmeno una notizia sorprendente, se il meteo non venisse da giornate di caldo quasi estivo. Per la giornata di oggi la quotaera indicata intorno a 1.200-1.400 metri e anche sabato sarà così. Lein giro per i rilievi toscani riprendono nevicate lievi in corso a San Pellegrino in Alpe (Lucca), Zeri (Massa Carrara), tetti imbiancati in Val di Luce. E da qui a domenica le previsioni indicano un ulteriore calo delleminime che nel weekendintorno allo zero o giù di lì, per andare sottozero in montagna.