Neve in Appennino come d’inverno | 15 centimetri - ecco dove

(Di giovedì 18 aprile 2024) Modena, 18 aprile 2024 – Primavera disull'modenese: il brusco calo delle temperature e il maltempo, in montagna si traduce in un ritorno dell'inverno: oggi sono caduti circa 15di( VIDEO) nella zona del Passo delle Radici e Frassinoro, nell'altomodenese. E' stato necessario ricorrere ai mezzi spaladella Provincia per la pulizia delle strade, che per questo sono tutte aperte e percorribili. Per evitare gelate, in serata le strade maggiormente a rischio di ghiaccio vengono 'salate'. Tra queste la strada provinciale 32 di Frassinoro e la strada provinciale 324 del Passo delle Radici.