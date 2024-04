Neve d'aprile in Garfagnana. Mezzi spazzaneve in azione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lucca, 18 aprile 2024 – Impressionante crollo delle temperature con un ritorno dei fenomeni atmosferici tipici dell’inverno nelle aree più elevate della, addirittura con la comparsa, più che imprevista visto il periodo, della. Stupore e meraviglia per i fiocchi bianchi che a questa mattina stanno cadendo su diversi comuni della, da Castiglione con in testa la sua frdi San Pellegrino e a seguire Casone di Profecchia, Passo delle Radici, senza risparmiare le località intermedie come il piccolo borgo di Cerageto. Qui, una copiosa nevicata, oltre a imbiancare il territorio, ha creato una serie di simpatici commenti, compreso l’ironico augurio pubblico di “Buon Natale”. In effetti, soprattutto dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi, il passaggio meteorologico è stato ...