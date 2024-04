Nesti | Dopo Moggi e Galliani - Marotta ha un’eccellenza! Sorpresa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 aprile 2024)ha costruito una squadra da scudetto all’Inter fondamentalmente basandosi sui parametri zero., intervenuto a Radio Sportiva, risponde a un radioascoltatore juventino sul perché l’amministratore delegato nerazzurro attualmente è più bravo degli altri ECCELLENZA – Giuseppeè bravissimo ad accaparrarsi alcuni dei parametri zero più interessanti che offre il mercato, ma perché gli altri non ci riescono? Carlorisponde così: «La risposta più semplice è quella di sottolineare la bravura e l’eccellenza di: in questo momento,aver vissuto le epoche deie lato procuratori l’epoca di Raiola, il dirigente più autorevole a livello di calciomercato è proprio». QUASI SORPRENDENTE – ...