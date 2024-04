Nell - Rinnegata - il regista svela i primi dettagli della Stagione 2 della serie Disney+

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 aprile 2024) Laha debuttato in streaming nemmeno un mese fa e c'è già aria di rinnovo È passato quasi un mese da quandoha debuttato su, regalando un inaspettato dramma fantasy adatto a tutte le età. La, creata da Sally Wainwright (Gentleman Jack), ha già accumulato un discreto numero di fan, molti dei quali sono curiosi di sapere se e quando lacontinuerà. Anche se non è ancora stato confermato un rinnovo per una seconda, un membro chiavetroupeè apparso molto ottimista. In una recente intervista rilasciata a Radio Times, ilBen Taylor, che ha diretto idue episodi ...