(Di giovedì 18 aprile 2024) Un’inchiesta di Repubblica, Occrp e Toronto Star rivela la rete di Angelo Figliomeni. Che in Italia é un boss, ma a Vaughan ufficialmente vende solo panini

Ndrangheta, assalto alle banche. Ecco come i clan hanno allungato i tentacoli in quelle canadesi - Almeno dagli anni Cinquanta, in Canada hanno trovato casa e messo radici boss, picciotti e gregari della ‘Ndrangheta calabrese. Soprattutto dalla zona jonica, soprattutto da Siderno. E oggi ...repubblica

Il Ponte che unisce due mafie - Cosa Nostra e ‘Ndrangheta hanno già messo le mani sull’affare del secolo: il ponte che collegherà Sicilia e Calabria. L’assalto agli appalti ed ai subappalti è già cominciato e gli espropri dei ...huffingtonpost

Mattia Bellucci, via alla tournée in Oriente prima dell’assalto al Roland Garros - Mentre gran parte dell’attività tennistica ad alto livello si appresta a confrontarsi sulla terra rossa, superficie classica della primavera, il più importante giocatore del Varesotto – Mattia ...legnanonews