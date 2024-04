Nba Play-in 2024 | i Sixers volano ai play-off - Miami avrà una seconda chance contro Chicago

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo l’accesso ai-off guadagnato ieri dai Lakers e l’eliminazione dei Golden State Warriors, sono andati in scena stanotte i-in Nba della Eastern Conference. I Philadelphia 76ers fanno valere il fattore campo e piegano alla distanza iHeat per 105-104. Il successo consente alla squadra di Nurse di volare ai-off come settima forza del seed, e affronteranno dunque i New York Knicks secondi classificati. Partita molto tirata, che la squadra ospite ha condotto per larghi tratti anche grazie all’energia dalla panca del rookie Jaquez jr. e di Highsmith, oltre ai soliti Herro e Butler. Per iè risultato decisivo Batum, che ha piazzato 20 punti con 6 triple a bersaglio nel parziale della rimonta e nel finale ha negato il pareggio ...

