NBA | Atlanta dice definitivamente addio ai playoff - ora il futuro è un rebus

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nella notte si è concluso il primo turno dei play-in della Eastern Conference, e dunque il primo verdetto stagionale della post-season per quando riguarda l’est è arrivato; infatti, gliHawks vengono sconfitti pesantemente per 116-131 dai Chicago Bulls, e diconoalla qualificazione. La stagione per la squadra di coach Quin Snyder è stata piena di alti e bassi, e l’unica vera nota positiva è stata la bella stagione disputata da Dejounte Murray, che ha regalato un regular- season da 22 punti, 5 rimbalzi e 6 assist, e anche nella notte la sua prestazione non si è fatta attendere; infatti, l’ex San Antonio Spurs ha messo a referto 30 punti, con anche 7 rimbalzi e 6 assist, il migliore dei suoi per distacco. Nel giro di soli tre anni, la situazione della franchigia della Georgia si è ...

