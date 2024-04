Nasce inglese per negati | docenti in rivolta di nuovo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Gli italiani trovano il modo di apprendere l'in un paio di mesi anziché in cinque anni e i professori giustamente si indignano. In un'epoca dove l'informazione viaggia veloce e l'educazione sembra arrancare, ecco che spuntano nuovi bersagli per l'ira accademica: video educativi online (vero: forse con qualche parolaccia qua e là) e metodi di apprendimento non convenzionali. Professori di scuola superiore infuriati - invece di dedicarsi all'ardua arte dell'insegnamento - si lanciano in crociate digitali contro questi contenuti, accusandoli di svariate nefandezze. Evidentemente il tempo libero non manca. Decine di commenti aggressivi e insulti sotto i video che spiegano come riuscire ad apprendere la lingua straniera senza mai aprire un libro di grammatica. Educatori non troppo educati, dunque. Cosa rivela, in realtà, questo fenomeno? Una profonda crisi ...