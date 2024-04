NASA | spazzatura spaziale si schianta su una casa in Florida

(Di giovedì 18 aprile 2024) Articolo pubblicato il 18 Aprile 2024 17:02Vi siete mai chiesti cosa succede allaprodotta sulla stazioneinternazionale? Gli astronauti la mettono in un inceneritore? La nascondono sotto al tappeto? No: la buttano fuori dalla finestra, nella speranza che la forza di attrito causata dal contatto con l’atmosfera terrestre e l’accelerazione gravitazionale la brucino L'articolo proviene da Il Difforme.

In un evento che sembrava uscito direttamente da un film di fantascienza, un mese fa una casa in Florida fu colpi ta da quello che inizialmente si pensava fosse un meteorite. Le indagini condotte ... (quotidiano)

La NASA conferma : spazzatura spaziale ISS si schianta in una casa della Florida La NASA ha conferma to che un oggetto misterioso precipitato sul tetto di una casa in Florida proveniva dalla Stazione ... (newsnosh)

Un frammento di detriti spaziali proveniente dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è caduto sul tetto di una casa in Florida il mese scorso, secondo quanto conferma to dalla Nasa nelle scorse ... (ilfattoquotidiano)

NASA: “L’oggetto che si è schiantato su una casa in Florida era spazzatura spaziale” - Leggi su Sky TG24 l'articolo NASA: “L’oggetto che si è schiantato su una casa in Florida era spazzatura spaziale” ...tg24.sky

"L'oggetto sconosciuto che si è schiantato su una casa in Florida era spazzatura spaziale": la conferma della NASA - Un frammento di detriti spaziali proveniente dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è caduto sul tetto di una casa in Florida il mese scorso, secondo quanto confermato dalla NASA nelle scorse or ...informazione

NASA: l’oggetto che colpì dal cielo una casa in Florida era spazzatura spaziale - In un evento che sembrava uscito direttamente da un film di fantascienza, un mese fa una casa in Florida fu colpita da quello che inizialmente si pensava fosse un meteorite. Le indagini condotte dalla ...quotidiano