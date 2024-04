Napoli | Kvaratskhelia e Juan Jesus regolarmente in gruppo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 aprile 2024) Buone notizie per i tifosi dele per mister Calzona dall’infermeria: a due giorni dall’anticipo in casa dell’Empoli,ha ripreso a lavorare indopo la gastroenterite che lo aveva colpito in settimana. Con il georgiano, al rientro inanche il difensore centrale, mentre il terzino Mathias Olivera ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo dopo l’infortunio che lo ha messo ko il mese scorso. Inoltre terapie per il terzo portiere Nikita Contini. Per tutto il resto delsquadra, partita a campo ridotto e chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. SportFace.