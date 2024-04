Napoli - il prossimo allenatore | parla Emanuele Belardi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 18 aprile 2024) Iltecnico del: a Radio CRC è intervenuto, ex portiere della squadra partenopea e che ha lavorato con Pioli a Modena. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Si Gofia la Rete’. “Se Pioli è quello che può andare più d’accordo con De Laurentiis? Lui dà una sensazione di persona molto tranquilla e pacata che si sa gestire molto bene. Ma ha una grande personalità, tant’è vero che allena da anni ad alti livelli. Bisogna vedere l’intenzione del presidente quale sarà”. Quest’anno il presidente del… “Bisogna mettere in preventivo che quest’anno De Laurentiis ha avuto campo libero perché Giuntoli e Spalletti non c’erano più. Quindi ha trovato campo libero per potersi destreggiare in ciò che ha fatto. Qualora un giorno prendesse Conte o ...