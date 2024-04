Napoli - De Laurentiis ha scelto l’allenatore | si cerca l’accordo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ildeve affrettare i tempi e programmare il prima possibile la nuova stagione, partendo in primis dalla guida tecnica, adesso a Denon è più concesso sbagliare. La disastrosa stagione delsta per terminare, il presidente azzurro si augura un futuro più roseo del presente e perché questo accada serve programmare il calciomercato estivo in anticipo. La triade di allenatori di quest’anno ha fatto evincere confusione nella gestione del club partenopeo, scelte poco ponderate che hanno rovinato una macchina perfetta che era riuscita nell’impresa di vincere lo scudetto dopo ben 33 anni dall’ultima volta. Oltre alsi prospetta una vera e propria rivoluzione in casa, col direttore sportivo Meluso che dovrebbe lasciare l’ombra del Vesuvio e Micheli e Mantovani che ...