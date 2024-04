Napoli - con Conte pronti tre Colpi | I nomi

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sedice sì al, il club azzurro chiuderebbe subito per David, Sudakov e Guido Rodriguez grazie al tesoretto da 200 milioni. Ultime notizie calcio– Secondo quanto riportato da Repubblica nell’edizione odierna, se Antoniodovesse accettare la panchina del, il club azzurro sarebbe pronto a piombare con decisione sul mercato per assecondare le richieste del tecnico salentino.treperDe Laurentiis avrebbe messo da parte un vero e proprio tesoretto da 200 milioni di euro da investire sul mercato, comprensivi anche dei soldi derivanti dalla cessione di Victor Osimhen. I Tre Grandi Obiettivi: David, Sudakov e Guido Rodriguez Con questa ricca disponibilità ecoca, ...

