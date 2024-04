Nadia Bengala - dolore per la figlia arrestata per furto | La sua vita è un disastro Se ho visto droga a casa? So che lo f - per lei è un rifugio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Nel 1988ha coronato il suo sogno di diventare Miss Italia. Tanti contratti per il suo lavoro di modella, in giro per l’Italia e all’estero. Unapiena di soddisfazioni ma c’è un lato oscuro che adombra la serenità dell’ex Miss. Laprimogenita Diana Schivardi, che oggi ha 28 anni, ha avuto diversi problemi con la giustizia non ultimo l’arresto quattro settimane fa per tentativo didi un’auto a Roma, mentre lo scorso agosto era stataper rapina impropria, tentatoaggravato e lesioni aggravate, poi processata e condannata. Sul tentativo di, durante l’intervista a “Generazione Z” con Monica Setta, ha spiegato cosa è accaduto. Diana era finita in ospedale ...