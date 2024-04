Musso - una notte per riprendersi l’Atalanta De Roon e Kolasinac guerrieri e leader

(Di giovedì 18 aprile 2024) Bergamo. Unadi resistenza, di sofferenza e di cuore grandissimo: Le pagelle di Atalanta-Liverpool 0-1: tutti i voti ai nerazzurri che volano in semifinale. Atalanta-Liverpool 0-1, le pagelle7.5 – Alla fine della partita la curva inizia a invocare il suo nome: ci sono i suoi guantoni sul successo. Per la sicurezza che dà alla difesa, per le parate decisive all’inizio. Decisivo. Djimsiti 7 – Colma alcune lacune con interventi provvidenziali e anche se un paio di volte rasenta il masochismo con alcuni vuoti riesce sempre a uscirne nel migliore dei modi. Solido. Hien 6.5 – Chiamato a difendere la profondità fa fatica, ci mette anche una mano. Poi quando la squadra abbassa il baricentro si trova più a suo agio e diventa perfetto.7.5 – Deve vedersela con Salah ed è tostissima, ma lui lo è di più: mette due pezze ...

