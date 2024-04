Muore perché manca la scorta?

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tutte le testate giornalistiche italiane hanno raccontato la tragica notizia del trentenne morto dopo un malore durante un volo. I titoli sono tutti sulla stessa falsariga. La Stampa: Malore in volo, l’aereo torna a Caselle malaun passeggero Leggo: Malore in volo, l’aereo torna indietro malaper l’ambulanza: passeggeroa 30 anni Open: Morto sul volo Torino-Lamezia Terme, il dramma di un 30enne dopo il malore in aereo: giallo sull’ambulanza bloccata Il primo a dare la notizia è il quotidiano di Torino, che aggiorna in fretta l’articolo con un paragrafo che riporta il commento della società che gestisce l’aeroporto di Torino: La Sagat smentisce che l’ambulanza, una volta arrivata, sia rimasta bloccata una decina di minuti...

