Multe salate da parte dell’annonaria Trovati due lavoratori non in regola

(Di giovedì 18 aprile 2024) Agenti della polizia locale di Bresso in azione sul territorio tra posti di blocco e controlli nelle attività commerciali: in queste settimane di aprile sono state scoperte 5 auto con la revisione scaduta, 11 veicoli senza l’obbligatoria assicurazione, 2 persone al volante senza patente: uno di questi è stato denunciato perché recidivo. Il Comando dei ghisa di via Lurani ha poi svolto attività di natura annonaria in 5 esercizi commerciali verbalizzando sanzioni per circa 40mila euro riguardanti soprattutto la tracciabilità degli alimenti, la pulizia dei locali, la mancanza di autorizzazione per le attività e la irrità dei contratti di lavoro: "Un ringraziamento ai nostri agenti e alla comandante Colangelo per quanto stanno facendo per la nostra città", conclude Sergio Chirico, assessore alla polizia locale.