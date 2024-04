Multe ai turisti stranieri - la stretta dell’Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2050 da parte dei Paesinon c’è “solo“ la neutralità climatica, Bruxelles vuole azzerare o almeno ridurre il numero di vittime sulla strada. Per questo la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per la modifica della direttiva del 2015 relativa allo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. La via è quella di migliorare la sicurezza stradale in tutti i Paesie vuole garantire che i conducenti non residenti rispettino il Codice della Strada quando guidano in altri Stati membri, ad esempio quando si spostano per necessità di lavoro oppure vanno in vacanza in auto. Nello specifico, la modifica introduce il concetto di “persona interessata” e chiarisce ruoli e responsabilità ...