MOVIOLA – Roma-Milan - tanti tocchi di mano in area | Marciniak punisce quello di Giroud

(Di giovedì 18 aprile 2024)episodi, tra gol, infortuni e casi dinel primo tempo di. Dopo l’espulsione di Celik per un fallo su Rafa Leao, la squadra rossonera ha protestato per un tocco diindi rigore al 42?. La situazione è confusa. Sono infatti tre i calciatori ad aver toccato col braccio indi rigore. L’arbitro polaccoè stato richiamato al Var per giudicare la situazione e concedere eventualmente il calcio di rigore. Smalling e soprattutto Mancini toccano la palla col braccio, ma il direttore di garadi, primo a toccare palla con lain. Niente rigore, anzi punizione in attacco per ladi ...