Mostre in programma a Milano | aprile-maggio 2024

(Di giovedì 18 aprile 2024) Riepilogo delleinnel mese diin musei pubblici e privati, fondazioni e gallerie d’arte aNEI MUSEI E NELLE GALLERIE DIADI Design MuseumPiazza Compasso d’Oro, 1www.adidesignmuseum.org Italy: A New Collective Landscape 19 gennaio – 19The New Poetic Activism 29 febbraio – 7Design Viandante 16 marzo – 7ORIGIN of SIMPLICITY 20 Visions of Japanese Design 23 marzo – 9 giugno Feeling Good. Caimi design per il futuro6– 28ACQUARIOViale Gadio, 2www.acquariodi.it Un mare di carta 13 marzo – 21Armani Silos Via Bergognone, 40 02 ...