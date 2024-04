Mosca pensa al divieto di TikTok. Crepe tra Putin e Xi

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’amicizia “senza limiti” siglata dai leader di Russia e Cina, Vladimire Xi Jinping, pochi giorni prima dell’invasione russa dell’Ucraina potrebbe non bastare a salvare. L’app, di proprietà della cinese ByteDance, rischia infatti ildelle autorità di. L’Associazione russa degli utenti professionali di social network e messaggistica si è rivolta al Roskomnadzor, ovvero il Servizio federale per la supervisione delle comunicazioni, della tecnologia dell’informazione e dei mass media. E ha chiesto di valutare il blocco di. L’autorità, impegnata nella censura e nella propaganda del Cremlino, ha risposto che valuterà il prossimo 8 maggio. Le ragioni di questa richiesta sono ben diverse dai timori delle agenzie d’intelligence americane. Queste ultime da tempo evidenziano i ...

