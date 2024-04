Morto il papà di Arianna Mihajlovic | “Con te se ne va un altro pezzo del mio cuore”

(Di giovedì 18 aprile 2024)Rapaccioni, moglie di Sinisa, ha dovuto dire addio a suo padre, scomparso da qualche giorno. Un'altra perdita importante per la ex showgirl che, infatti, scrive su Instagram: "Con te va via undel mio cuore".

Tragedia a Dosson di Casier, in provincia di Treviso . Mentre faceva retromarcia con la propria auto nel giardino di casa, un uomo non si è accorto della presenza di suo figlio di un anno e mezzo e lo ... (tg24.sky)

Treviso, in retromarcia investe e uccide il figlio di 20 mesi: ... ma ha investito il figlioletto di venti mesi e il piccolo, dopo due giorni, è morto in ospedale. E'... Non pensavo a nulla", ha raccontato il papà del bimbo. "Matteo ha combattuto come un piccolo ...

Treviso, morto il bambino di 1 anno e mezzo investito dal papà in retromarcia: Nonostante l'immediata corsa in ospedale, il bambino è morto dopo due giorni di agonia in terapia intensiva. Il bimbo aveva un profondo trauma cranico Il terribile incidente è accaduto nel ...