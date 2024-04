Morte calciatore Mattia Giani - referto dell’arbitro | prima ambulanza dopo 17 minuti

(Di giovedì 18 aprile 2024) Continuano le indagini sulladi, il26enne del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha avuto un malore durante una partita con il Lanciotto ed è deceduto lunedì mattina all'ospedale di Careggi. Al momento non ci sono indagati nel fascicolo per omicidio colposo. La procura di Firenze venerdì affiderà l'incarico al medico legale per l'autopsia e poi comincerà l'esame autoptico. La famiglianominerà un suo consulente medico legale. Il pm Giuseppe Ledda ha disposto l'acquisizione del defibrillatore, delle cartelle cliniche e dei certificati medico sportivi. Intanto, daldell'arbitro emerge che laallo stadio di Campi Bisenzio è arrivata a distanza di 17dal momento in cui ...

