Morì con un ago nei polmoni | sette medici a processo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Perugia, 18 aprile 2024 -dell’ospedale di Perugia indagati in seguito alla morte di Vincenzo Bosco deceduto il 26 aprile 2022 con un ago da insulina in un polmone sono stati rinviati a giudizio. Si tratta di anestesisti e otorinolaringoiatri accusati di omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario. Ilinizierà il 19mbre davanti al giudice monocratico Marco Verola. Vincenzo Boscoall’ospedale di Perugia il 26 aprile del 2022. Doveva sottoporsi a un intervento apparentemente banale al naso. Durante la procedura per l’anestesia, l’uomo, 39 anni, aveva iniziato a manifestare un’insufficienza respiratoria che lo ha portato al decesso. Gli accertamenti a cui viene sottoposto hanno evidenziato la presenza di un ago da insulina in un polmone, ago che era ...