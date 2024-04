Morgan bacchetta Ultimo | Il titolo del tuo disco Altrove è citazione o sottrazione di paternità? Non hai bisogno di appropriazioni indebite

(Di giovedì 18 aprile 2024)ha annunciato l’uscita del nuovo album dal” previsto per il 17 maggio. Otto nuovi brani che saranno inseriti in scaletta nel prossimo tour estivo negli stadi di 10 date tra cui la data zero del 2 giugno allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. I fan estasiati hanno salutato con gioia l’annuncio dell’arrivo di canzoni inedite. Ma c’è qualcuno che ha storto il naso. E quel qualcuno è. Il cantautore in una lettera aperta indirizzata a, sul sito MowMag, ha voluto sottolineare come ildel” sia lo stesso del suo singolo pubblicato nel 2003. “Caro, devo essere sincero, conosco superficialmente il tuo lavoro, – ha esordito– ma ho sentito sempre parlare di te ...

"IN CANTO FINO AL CIELO" venerdì 5 aprile a Piacenza: ... alla bacchetta il maestro Alessandro D'Agostini. Ripete l'esperienza dei "Carmina Burana" nel ... Il duo si esibisce al Friars Club di New York, per l'apertura del 60° Festival di Morgan Park (Long ...

Fiorello a Viva Rai2! risponde per le rime a Morgan. Mistero Renato Zero: Fiorello bacchetta Morgan su Sanremo 2025. In tema politico anche una notizia che arriva dal Galles: "Eletto un first minister nero , il primo in Europa. Il generale Vannacci appena ha saputo la ...