Monza-Perugia volley - quando si gioca gara-2 della finale | dat - program -a, ora -io - tv, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) Domenica 21 aprile (ore 18.00) si-1serieche assegna lo ScudettoSuperlega 2023-2024 dimaschile. Prosegue la serie al meglio delle cinque partite che mette in palio il titolo: i Block Devils ci arrivano da favoriti, ma i brianzoli hanno realizzato due imprese in questi playoff e vogliono continuare a sognare. La squadra di Lorenzetti va a caccia del secondo titolosua storia dopo quello conquistato nel 2018., seconda in regular season, ha eliminato nei turni precedenti Verona e Milano, rispettivamente in tre e quattro partite. Gli umbri possono contare sulla regia di un magistrale Simone Giannelli, che si affida in diagonale alle sassate dell’opposto ...