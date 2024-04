Mondragone | Ma sappiamo come vengono spesi i nostri soldi?

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 18 aprile 2024). La solita propaganda non perde occasione (dai social, dalle piazze, dai teatri e anche dagli spalti,è successo di recente) per lodare e ringraziare questo o quel politico (negli ultimi anni ad essere ringraziato è soprattutto il “sommo” Governatore) per aver concesso finanziamenti e contributi, per aver permesso alla città di dotarsi di infrastrutture o di organizzare eventi, sagre e festicciole. La propaganda fa passare tutto ciòun favore e un privilegio che il territorio – grazie a qualche buon ufficio – ha potuto godere. Omette ovviamente di dire se tale favore è andato a discapito di qualche altro territorio, se cioè c’è stata discrezionalità o favoritismo (con annessi profili di illegittimità) o se invece era in fondo in fondo un “atto dovuto”, che sarebbe stato approvato e finanziato comunque. Ma, ...