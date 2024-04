Moda e Design Week - tra sinergia creativa e speculazione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 aprile 2024) A Milano è di scena il Salone del Mobile, in assoluto la fiera delpiù importante e di riferimento al mondo. Arrivato alla sua 62° edizione, questo evento continua ad essere un fiore all’occhiello per la città, ancora più impattante delle fashionsoprattutto da un punto di vista economico. L’edizione 2023 ha contato più di 300.000 presenze a livello di visitatori, senza contare i quasi 2000 brand espositori in fiera di cui il 34% provenienti da paesi esteri. Se il cuore pulsante dell’evento rimangono i padiglioni di Rho Fiera Milano che con i suoi 175.000 metri quadrati espositivi ospita circa 1950 aziende internazionali leader del settore, la vera attrazione social rimangono gli appuntamenti del Fuorisalone, centinaia di eventi che ogni giorno attraggono addetti del settore, curiosi e fashion addicted. I più ...