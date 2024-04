Mobilitazione nazionale dei Garanti | La politica ascolti il nostro appello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiOggi la Conferenzadeiterritoriali delle persone private della libertà ha organizzato presidi in cinquanta città italiane, sedi di carceri, leggendo unallae alla società civile sull’emergenza dei suicidi in carcere. Sono stati letti i nomi dei detenuti morti suicida, per causa naturale e per cause ancora da accertare, nonché i nomi degli agenti di Polizia Penitenziaria che si sono suicidati dall’inizio dell’anno 2024. In Campania ci sono stati tre presidi: a Napoli con il Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello ed il Garante comunale di Napoli delle persone private della libertà Tonino Palmese; a Benevento con la Garante provinciale delle persone private della libertà personale Patrizia ...