Mirko Brunetti - intervista esclusiva all’ex concorrente di Grande Fratello | Io e Perla siamo diventati più maturi Tra Perla e Greta una bella amicizia Mi piacerebbe fare l’opinionista

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 18 aprile 2024) La partecipazione algli ha regalato una popolarità inaspettata. Basti vedere gli ultimi eventi a cuiha preso parte per comprendere la reale portata dell’affetto che il pubblico gli ha riservato. In queste occasioni,è stato accolto da un bagno di folla che gli ha anche attirato delle critiche sui social. Lui stesso è apparso incredulo come ha sottolineato anche ai nostri microfoni. La storia conVatiero ha sicuramente fatto la differenza in quanto molti ragazzi e ragazze si sono rispecchiati in loro, nelle loro sofferenze e forse anche nel loro ritrovarsi più uniti di prima. Noi di SuperGuida TV abbiamoto inl’ex gieffino. ...