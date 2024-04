Milano - cinque borseggiatori arrestati nei giorni del G7 e del Salone del Mobile Attenzione al trucco del foglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024)– Tra G7 edel, sonodi affluenza e movimenti, a. E ne approfittano i malviventi. Per questo neiscorsi il questore Petronzi ha disposto controlli intensificati nei punti di maggiore frequentazione. Risultato: la polizia di Stato ha arrestatocittadini romeni di 43, 48, 28, 27 e 23 anni, con precedenti di polizia, per dei borseggi commessi in zona centro e alla Fiera di Rho. Il primo arresto risale al 12 aprile. Gli agenti della sesta Sezione della Squadramilanese, in servizio per il contrasto ai reati predatori disposti nelle stazioni metropolitane e sui mezzi di superficie, verso le 10.30 sono stati avvisati dal personale ATM della presenza di un ragazzo che si aggirava con fare sospetto ...