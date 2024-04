Milan - Pioli | Loro due tiri due go - a noi è mancata una cosa

Pioli: "Non possiamo fare 40 tiri e un solo gol in due gare. La Roma passa con merito" - "La Roma ha messo più qualità e determinazione e ha passato il turno meritatamente. Ci è mancata un po' di qualità, non abbiamo creato tantissime occasioni ma potevamo segnare qualche gol in più.fantacalcio

Pioli bacchetta la squadra dopo Roma-Milan: “Calciatori non hanno risposto” - Pioli parla al termine di Roma-Milan e commenta l’eliminazione della squadra rossonera dall’Europa League ...calciomercato

Milan, Pioli naufraga ma era già sfiduciato: tutti insufficienti, Theo indisponente - Se era la penultima spiaggia, c`è stata la deriva. Se era l`ultima, è finita con un naufragio l`avventura di Stefano Pioli. Non è corretto vincolare il giudizio.calciomercato