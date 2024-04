Milan-Inter - Inzaghi sceglie in automatico con due piccoli dubbi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 aprile 2024)è la partita in programma lunedì 22 aprile, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A e primo match-point scudetto per la squadra di. I nerazzurri anche oggi hanno proseguito il lavoro ad Appiano Gentile: il tecnicoista ha l’imbarazzo della scelta LAVORO QUOTIDIANO –è l’attesissimo derby della trentatreesima giornata di Serie A che potrebbe vedere la capolista nerazzurra conquistare la seconda stella. Simone, dopo aver concesso due giorni di riposo, è tornato ieri a dirigere i lavori ad Appiano Gentile dove anche oggi è andato in scena il consueto allenamento. Uno scenario inedito per il tecnicoista in vista della stracittadina, che a questo punto a livello di scelte si prepara da ...