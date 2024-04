Milan-Inter - ballottaggio Darmian-Dumfries? Precedenti chiari

(Di giovedì 18 aprile 2024) In vista didi lunedì (ore 20.45), Simone Inzaghi sta ragionando sultra Matteoe Denzel. E inegli ultimi derby provano a fugare ogni dubbio.APERTO – Simone Inzaghi sta arrivando ain uno scenario completamente inedito. Ossia con tutti i giocatori a disposizione, liberi da infortuni e squalifiche. E questo gli permette di preparare il derby del possibile match point nel migliore dei modi, potendo ragionare con assoluta libertà. Tuttavia i ballottaggi sono ridotti al minimo: il tecnico nerazzurro punterà a schierare il miglior undici possibile. L’unico dubbio riguarda la corsia destra, con la maglia da titolare in ballo tra Matteoe ...

L’ Inter ieri si è riunita ad Appiano Gentile alla ripresa degli allenamenti, per preparare al meglio la sfida di lunedì contro il Milan , decisiva per lo scudetto. Secondo il Corriere dello Sport, ... (inter-news)

L’ Inter di Simone Inzaghi in occasione del derby si affiderà in particolar modo a quattro protagonisti della corsa al titolo che per un motivo o l’altro sono la nemesi del Milan. Un derby che, come ... (inter-news)

La Curva Nord attende con impazienza il derby Milan-Inter di lunedì sera. Ma, in vista della stracittadina, è già in programma un appuntamento speciale : ecco come e dove. L’AVVICINAMENTO – ... (inter-news)

Verso Roma-Milan: Pioli contro la solidità difensiva di De Rossi - Questa sera alle 21 il Milan affronterà la Roma allo stadio Olimpico, nel match di ritorno dei quarti di Europa League. L'aspetto tattico ...ilmilanista

Inter, niente nervosismo: contro il Milan c’è un doppio vantaggio psicologico - Ancora 4 giorni al derby di Milano tra Milan e Inter. I nerazzurri, secondo La Gazzetta dello Sport, possono contare su un doppio vantaggio psicologico: " Nel manuale da derby non può mancare l'aspett ...fcinter1908

Calciomercato Roma: scippo bianconero - Calciomercato Roma, concorrenza in aumento per il colpo low cost e avviso a Inter e Milan. Scout bianconeri in azione per lo scippo in difesa: la firma arriva con lo sconto. Questa sera la Roma torna ...asromalive