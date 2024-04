Migranti - il 2023 l’anno più letale di sempre Ora la scommessa è aprire nuove vie di accesso legali

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il tema sarà al centro dell’apertura del festival Sabir, la tre giorni sull’immigrazione di Arci, da oggi in programma a Prato

Da inizio anno a oggi sono approdati in Italia 9.479 migranti contro i 20.364 dello stesso periodo del 2023 . Montaruli: "Finalmente con Giorgia Meloni l'Europa si sta occupando di immigrazione e ... (ilgiornale)

Gli Sbarchi di migranti stanno diminuendo, ma le tragedie continuano a ripetersi. Nei primi tre mesi dell’anno in corso gli Sbarchi sono più che dimezzati rispetto al 2023, ma, a meno di 24 ore di ... (ilfattoquotidiano)

Un salvataggio di Migranti in mare - Ansa - Nel dibattito si confondono e si sovrappongono immigrati, richiedenti asilo e persone sbarcate dal mare. E l’etichetta di “ingressi irregolari” getta una coltre di sospetto su chiunque arrivi ...avvenire

MELONI IN TUNISIA/ Se l’Ue non paga i soldi promessi regala Saied a russi, algerini e sauditi” - Meloni firma tre accordi con la Tunisia, ma la Ue non manda i soldi del Memorandum. Il rischio: più Migranti e Saied che cede a russi e sauditi ...ilsussidiario