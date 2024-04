Microminalità - truffe e furti sulle auto I residenti diventano sentinelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo gli incontri informativi del progetto, si è formalmente costituito ed è entrato in funzione il Gruppo di controllo del vicinato, organizzato daidi Pian di San Bartolo. Marco Lattanzi è referente del gruppo, che conta su una quarantina di componenti in contatto fra loro con i telefoni cellulari, tramite messaggistica whatsapp al numero 3386774448 e dove è sempre possibile iscriversi. Negli ultimi tempi infatti in questa zona sono avvenuti alcuni episodi di microcriminalità, che hanno destato preoccupazione fra i. E’ il caso deiai danni dellein sosta al cimitero o di alcuni tentativi diagli anziani, finora fortunatamente sventate. "Non stiamo parlando di fatti eclatanti, intendiamoci- spiega Matteo Rimi, fra i promotori dell’iniziativa- ma comunque tali ...