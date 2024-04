Michel al Consiglio Ue | Invieremo armi all’Ucraina nei prossimi giorni Necessarie sanzioni e isolamento per l’Iran

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Invio imminente di nuove, andare avanti con il piano per utilizzare i profitti derivanti dai beni russi congelati e imporre nuoveal. Inizia la seconda e ultima giornata dieuropeo a Bruxelles, alla quale prenderà parte anche Giorgia Meloni, di ritorno dal viaggio in Tunisia dove ha incontrato il presidente Kais Saied, ma i contenuti affrontati dal summit concentrato sui conflitti in corso sono già circolati. “Ileuropeo sottolinea il bisogno di fornire con urgenza sistemi di difesa aereae di velocizzare e intensificare l’invio di tutta l’assistenza militare necessaria, inclusi munizioni per l’artiglieria e missili. Invita il, in particolare nel prossimo summit, e gli Stati ...