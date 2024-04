Mi fa paura quest’Europa dei piani Letta e Draghi che parlano di guerra e spese militari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Mi sento spesso come la particella di sodio nell’acqua Lete: solo. Ma fosse solo questo il punto! È invece più probabile che sinapsi e tutto l’armamentario che regola l’attività dell’organo pensante, il cervello, mi sia andato definitivamente in pappa. Perché solo a me i lavori di Enricoe Mariopaiono tesine da laurea triennale in qualunquologia presa in una università telematica? Ovviamente questa gravissima affermazione di lesa maestà andrebbe qualificata e spiegata, magari ci scriverò un altro libro poiché nei 4.000 caratteri consentiti mettere in fila tutti gli argomenti a supporto è impossibile. Parlerò quindi solo dei due punti che più mi interessano della relazione die da chi l’Europa acquista gli armamenti. Sul punto poche ...