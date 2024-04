Meteo - ecco cosa ci attende fino a giugno | le previsioni di lungo periodo dell’Aeronautica Militare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 aprile 2024) In molti già pensano alle vacanze estive o quantomeno anelano la bella stagione, specie in questa strana primavera che da un paio di giorni, in alcune aree d’Italia, sembra più un inverno posticipato. Non è mai troppo presto per organizzarsi, ma c’è l’incognitarologica in agguato:perché ledidi Alessandro Fuccello, tenente colonnello, possono aiutarci a orientarci, considerando che interessano ciò che succederà nel resto del mese di aprile, nonché a maggio e persino aprossimi. Cominciamo, naturalmente, dall’oramai imminente weekend: un nuovo ciclone, carico di aria fredda, irromperà sull’Italia provocando notevoli conseguenze su gran parte del Paese nelle giornate di sabato 20 e ...