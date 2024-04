Meta dice di avere un asso nella manica - ma è realmente così?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il parere dello European Data Protection Board sul modello “consent or pay” adottato dalo scorso autunno per le piattaforme social Facebook o Instagram non lascia spazio a molte interpretazioni: dare come unica alternativa all’utilizzo dei dati (ai fini di una pubblicità commerciale) una soluzione a pagamento tramite abbonamento non è conforme a quanto previsto dal GDPR. Si tratta di un parere, non di una sentenza, ma buona parte delle decisioni sul caso che saranno prese nel corso dei prossimi mesi non potranno che fare riferimento a tutto ciò. Eppure la holding di Menlo Park sostiene diunche consente alle sue piattaforme di tirare dritto. LEGGI ANCHE > Il Garante Privacy europeo boccia il modello “Consent or Pay” diL’ostentata sicurezza su ciò ...